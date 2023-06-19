Юринов Максим Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти19.08.1899 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Юринов Семён Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Юринова Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.
Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.
Сын: Юринов Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна
Смерть
19.08.1899 ст.