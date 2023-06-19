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Юринов Максим Семёнович

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

19.08.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Юринов Семён Емельянович

Мать: не указана

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Юринова Наталья Дорофеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Юринов Устин Максимович

Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Юринова Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.

Сын: Юринов Кузьма Максимович

Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.

Сын: Юринов Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Юринова Наталья Дорофеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
19.08.1899 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область