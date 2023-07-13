Юринова Наталья Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Юринов Максим Семёнович
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.
Сын: Юринов Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Юринов Максим Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно