Юринова Наталья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Наталья Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.

Сын: Юринов Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Юринов Максим Семёнович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.

Сын: Юринов Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Юринов Максим Семёнович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Максим Семёнович

Смерть
Неизвестно