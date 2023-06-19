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Савочкин Герасим Иванович

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Савочкин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Жена: Савочкина Евгения Иосифовна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Рождество-Богородецкой церкви. Свидетели по жениху:крестьяне села Коржевок Петр Сергеевич Савочкин и Петр Дмитриевич Поплянов. Свидетели по невесте: крестьяне села Коржевок Павел... Показать все
Смерть
Неизвестно