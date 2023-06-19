Савочкин Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Савочкин Иван Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Венчание состоялось в Рождество-Богородецкой церкви. Свидетели по жениху:крестьяне села Коржевок Петр Сергеевич Савочкин и Петр Дмитриевич Поплянов. Свидетели по невесте: крестьяне села Коржевок Павел... Показать все
Смерть
Неизвестно