Хохорева ? Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохорева ? Васильевна

Хохорева ? Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1923 и 1924

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1923 и 1924

Отец: Хохорев Василий Федорович

Мать: Хохорева Елизавета Гансовна