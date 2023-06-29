Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Хохорева ? Васильевна
Хохорева ? Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1923 и 1924
Пол
Женский
Отец
Хохорев Василий Федорович
Около 1896 г.р.
Мать
Хохорева (Тиман) Елизавета Гансовна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1923 и 1924
Отец:
Хохорев Василий Федорович
Мать:
Хохорева Елизавета Гансовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь