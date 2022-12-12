Ирина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Лукьяновна

Ирина Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Ш Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Смерть
1739
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