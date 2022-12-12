Ирина Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смерти1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Ш Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Смерть
1739