Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Ш Иван Степанович
Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Лукьяновна
Смерть
До 1738