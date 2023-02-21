Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1659 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Ш Иван Степанович

Мать ребёнка: Ирина Лукьяновна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Лукьяновна

Смерть
До 1738
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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