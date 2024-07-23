Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузмаков Никифор

Мать: Бузмакова Степанида Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабуров Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Сабуров Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова (Сабурова) Феня Никифоровна

Отец ребёнка: Сабуров Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабуров Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Сабуров Никифор

Смерть
Неизвестно

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