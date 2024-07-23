Сабурова (Бузмакова) Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бузмаков Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабуров Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Сабуров Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепанова (Сабурова) Феня Никифоровна
Отец ребёнка: Сабуров Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабуров Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Сабуров Никифор
Смерть
Неизвестно