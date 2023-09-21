Зеленков Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смерти13.08.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Зеленков Яков Степанович
Мать: Зеленкова Анна Ивановна
Бракосочетание
15.01.1845 ст.
Москва, город федерального значения Москва
1845 года января 15 значащийся в сем аттестате отставной коллежский регистратор Петр Яковлев Зеленков, православного вероисповедания венчался мной первым браком с дочерью умершего провизора Ивана Герм... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1849
Сын: Зеленков Евгений Петрович
Мать ребёнка: Зеленкова Амалия Мария Доротея
Рождение ребёнка
27.06.1850 ст.
Сын: Зеленков Александр Петрович
Мать ребёнка: Зеленкова Амалия Мария Доротея
Рождение ребёнка
05.04.1852 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Зеленкова Амалия Мария Доротея
Смерть
13.08.1854 ст.
Причина смерти: Чахотка
Похороны
15.08.1854 ст.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 754 кадр 159 (лист 156) Август номер 79 13 умер 15 похоронен отставно коллежский регистратор Петр Яковлев Зеленков 40 лет от чахотки иерей Петр Гиацинтов похоронен на смо... Показать все