Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Чупров Демьян Васильевич

Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Пров

Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Стахей

Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Борис

Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Парасковья

Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович

Работа или профессия
Неизвестно
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