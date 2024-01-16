Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1844
Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Пров
Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Стахей
Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Борис
Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Парасковья
Отец ребёнка: Чупров Василий Авраамович
Работа или профессия
Неизвестно