Чупров Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупров Василий Авраамович
Мать: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиранова Дочь
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Дочь
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Дочь
Мать ребёнка: Дочь
Работа или профессия
Неизвестно