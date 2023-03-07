Кощеева (Мусихина) Феодосия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти26.02.1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Соболева Анастасия Саввинова
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Обухова Ульяна Саввинова
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кощеев Диомид Савватеевич
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Токаревских Ирина Саввинова
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1784 ст.