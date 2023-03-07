Кощеева (Мусихина) Феодосия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Мусихина) Феодосия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

26.02.1784 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Соболева Анастасия Саввинова

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Обухова Ульяна Саввинова

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Кощеев Диомид Савватеевич

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Токаревских Ирина Саввинова

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кощеев Карп Савватеевич

Отец ребёнка: Кощеев Савва Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Савва Артемьев

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.02.1784 ст.
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