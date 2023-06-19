Jõgis (Metsavas) Selma
Место рождения
Дата рождения26.03.1904
Дата смерти02.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1904
Отец: Metsavas Peeter
Мать: Metsavas Ann
Крещение
11.04.1904
Бракосочетание
26.03.1922
Муж: Jõgis Aleksander
Супруг(-а): Selma Jõgis (Metsavas)
Рождение ребёнка
19.02.1923
Дочь: Leinpere Antonie-Brunhilde
Отец ребёнка: Jõgis Aleksander
Рождение ребёнка
25.03.1928
Сын: Jogis (jõgis) Oktrev
Отец ребёнка: Jõgis Aleksander
Смерть
02.08.1973