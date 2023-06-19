Jõgis (Metsavas) Selma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jõgis (Metsavas) Selma

Место рождения

Сангасте, Otepää vald, Valga maakond

Дата рождения

26.03.1904

Дата смерти

02.08.1973

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1904

Отец: Metsavas Peeter

Мать: Metsavas Ann

Сангасте, Otepää vald, Valga maakond
Крещение
11.04.1904
Бракосочетание
26.03.1922

Муж: Jõgis Aleksander

Валга, Valga vald, Valga maakond
Супруг(-а): Selma Jõgis (Metsavas)
Рождение ребёнка
19.02.1923

Дочь: Leinpere Antonie-Brunhilde

Отец ребёнка: Jõgis Aleksander

Валга, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
25.03.1928

Сын: Jogis (jõgis) Oktrev

Отец ребёнка: Jõgis Aleksander

Валга, Valga vald, Valga maakond
Смерть
02.08.1973