Немченко (Червякова) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко (Червякова) Мария Моисеевна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1887 ст.

Муж: Немченко Семён Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.

Сын: Немченко Илья Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1889 ст.

Сын: Немченко Трофим Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.

Сын: Немченко Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.

Дочь: Немченко Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.

Дочь: Немченко Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1899 ст.

Дочь: Немченко Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1901 ст.

Сын: Немченко Терентий Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1904 ст.

Сын: Немченко Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно