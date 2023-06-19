Немченко (Червякова) Мария Моисеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1889 ст.
Сын: Немченко Трофим Семёнович
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.
Сын: Немченко Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.
Дочь: Немченко Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1896 ст.
Дочь: Немченко Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1899 ст.
Дочь: Немченко Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1901 ст.
Сын: Немченко Терентий Семёнович
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1904 ст.
Сын: Немченко Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Немченко Семён Иванович
Смерть
Неизвестно