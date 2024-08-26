Козмин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиМежду 1837 и 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козмина Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Козмина) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Козмина) Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Козмина) Миропия Васильевна
Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Козмин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна
Смерть
Между 1837 и 1852