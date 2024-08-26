Козмин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозмин Василий Иванович

Козмин Василий Иванович

Место рождения

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Между 1837 и 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Козмин Иван Никитич

Мать: Козмина (Потапьева) Анастасия Григорьевна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козмина Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Козмина) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Козмин Матфей Васильевич

Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Козмина) Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Козмина) Миропия Васильевна

Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Козмин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Козмин Прокл Васильевич

Мать ребёнка: Козмина Наталья Ивановна

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1837 и 1852
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.