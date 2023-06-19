Нугайбекова (Ушакова) Тамара Анатольевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1963
Рождение ребёнка
22.12.1982
Сын: Нугайбеков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Нугайбеков Владимир Шаукатович
Рождение ребёнка
03.06.1985
Сын: Нугайбеков Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Нугайбеков Владимир Шаукатович
Рождение ребёнка
04.08.1989
Дочь: Хачидзе Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Нугайбеков Владимир Шаукатович