Нугайбекова (Ушакова) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНугайбекова (Ушакова) Тамара Анатольевна

Нугайбекова (Ушакова) Тамара Анатольевна

Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

31.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1963

Отец: Ушаков Анатолий Николаевич

Мать: Ушакова Валентина Сергеевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.12.1982

Сын: Нугайбеков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Нугайбеков Владимир Шаукатович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
03.06.1985

Сын: Нугайбеков Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Нугайбеков Владимир Шаукатович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
04.08.1989

Дочь: Хачидзе Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Нугайбеков Владимир Шаукатович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область