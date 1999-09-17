Ушакова (Шабанова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Шабанова) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

15.07.1924

Дата смерти

17.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924

Отец: Шабанов Сергей Георгевич

Мать: Шабанова Мария Никитична

Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
29.10.1957

Муж: Ушаков Анатолий Николаевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1963

Дочь: Нугайбекова Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Ушаков Анатолий Николаевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
17.09.1999
Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

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