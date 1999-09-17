Ушакова (Шабанова) Валентина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1924
Дата смерти17.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924
Отец: Шабанов Сергей Георгевич
Мать: Шабанова Мария Никитична
Бракосочетание
29.10.1957
Рождение ребёнка
31.03.1963
Дочь: Нугайбекова Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Ушаков Анатолий Николаевич
Смерть
17.09.1999
Шедок, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край