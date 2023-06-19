Воинков Корнилий Григорьев
Место рождения
Дата рождения12.09.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1810
Отец: Воинков Григорий Лукин
Мать: Воинкова Анна Васильева
Бракосочетание
26.01.1834
Рождение ребёнка
20.03.1835
Сын: Воинков Венедикт Корнилов
Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева
Рождение ребёнка
11.10.1839
Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Корнилов
Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева
Рождение ребёнка
17.07.1848
Дочь: Улитта Корнилова
Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева
Смерть
Неизвестно