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Воинков Корнилий Григорьев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.09.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1810

Отец: Воинков Григорий Лукин

Мать: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1834

Жена: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева

Рождение ребёнка
20.03.1835

Сын: Воинков Венедикт Корнилов

Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Воинков Иван Корнилиев

Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева

Рождение ребёнка
11.10.1839

Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Корнилов

Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1848

Дочь: Улитта Корнилова

Мать ребёнка: Воинкова (глухих) Параскева Димитриева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно