Воинкова (Сеченова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти16.12.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Сеченов Василий Никифоров
Мать: Сеченая Агафья
Бракосочетание
07.01.1807
Рождение ребёнка
18.10.1807
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
12.09.1810
Сын: Воинков Корнилий Григорьев
Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
28.02.1812
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
24.06.1814
Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
12.08.1815
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
28.03.1817
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
12.04.1818
Дочь: Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин
Смерть
16.12.1835
Причина смерти: от горячки