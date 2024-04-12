Воинкова (Сеченова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Сеченова) Анна Васильева

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

16.12.1835

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Сеченов Василий Никифоров

Мать: Сеченая Агафья

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1807

Муж: Воинков Григорий Лукин

Рождение ребёнка
18.10.1807

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1810

Сын: Воинков Корнилий Григорьев

Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1812

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1814

Сын: Воинков Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1815

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1817

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1818

Дочь: Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Воинков Григорий Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.12.1835
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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