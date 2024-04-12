Воинкова (Глухих) (Глухих) Параскева Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Глухих Димитрий Григорьев
Бракосочетание
26.01.1834
Рождение ребёнка
20.03.1835
Сын: Воинков Венедикт Корнилов
Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
11.10.1839
Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Корнилов
Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
17.07.1848
Дочь: Улитта Корнилова
Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев
Смерть
Неизвестно