Воинкова (Глухих) (Глухих) Параскева Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Глухих) (Глухих) Параскева Димитриева

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Место рождения

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Глухих Димитрий Григорьев

Мать: не указана

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1834

Муж: Воинков Корнилий Григорьев

Рождение ребёнка
20.03.1835

Сын: Воинков Венедикт Корнилов

Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Воинков Иван Корнилиев

Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев

Рождение ребёнка
11.10.1839

Сын: Воинков Ефим (Евфимий) Корнилов

Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1848

Дочь: Улитта Корнилова

Отец ребёнка: Воинков Корнилий Григорьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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