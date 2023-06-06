Миникеев Габдрахман
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Отец: Нэжметдинов Минникэй
Мать: Гильманова Хайрельбария
Рождение ребёнка
28.02.1942
Рождение ребёнка
17.04.1953
Дочь: Мусина Наиля
Мать ребёнка: Шамсинахан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсинахан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсинахан
Смерть
Неизвестно