Миникеев Габдрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миникеев Габдрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: Нэжметдинов Минникэй

Мать: Гильманова Хайрельбария

Рождение ребёнка
28.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсинахан

Рождение ребёнка
17.04.1953

Дочь: Мусина Наиля

Мать ребёнка: Шамсинахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсинахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсинахан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсинахан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсинахан

Смерть
Неизвестно