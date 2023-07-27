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Рябцова Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Рябцов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Рябцова Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович

Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Рябцов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Рябцова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович

Место жительства
1888 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 34 года. ф. 230. Оп.2. Д. 3887 л. 173об. Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1897 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 45 лет. Жена хозяина. Земледелие, прядет пряжу. ф. 642. Оп.3. Д. 1206 л. 200 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцов Василий Константинович

Смерть
Неизвестно