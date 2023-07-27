Рябцова Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Рябцова Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович
Рождение ребёнка
1881 ст.
Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Рябцова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Рябцов Василий Константинович
Место жительства
1888 ст.
Возраст - 34 года. ф. 230. Оп.2. Д. 3887 л. 173об. Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 45 лет. Жена хозяина. Земледелие, прядет пряжу. ф. 642. Оп.3. Д. 1206 л. 200 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно