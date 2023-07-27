Рябцова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Место жительства
1888 ст.
Возраст - 2 года. ф. 230. Оп.2. Д. 3887 л. 173об. Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 9 лет. Дочь хозяина. Земледелие при отце. ф. 642. Оп.3. Д. 1206 л. 200 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости.
Смерть
Неизвестно