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Рябцова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Рябцов Василий Константинович

Мать: Рябцова Ольга Петровна

Место жительства
1888 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 2 года. ф. 230. Оп.2. Д. 3887 л. 173об. Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1897 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 9 лет. Дочь хозяина. Земледелие при отце. ф. 642. Оп.3. Д. 1206 л. 200 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости.
Смерть
Неизвестно