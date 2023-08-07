Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Козьма Иванович

Мать: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Петр Власович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Петр Власович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никита Петрович

Отец ребёнка: Петр Власович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Власович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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