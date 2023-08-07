Елена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Козьма Иванович
Мать: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Петр Власович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Петр Власович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Никита Петрович
Отец ребёнка: Петр Власович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Власович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно