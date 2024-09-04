Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Моисеев Нинаторий Евграфович
Отец ребёнка: Моисеев Евграф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Моисеев Евграф Афанасьевич
Смерть
Неизвестно