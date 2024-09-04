Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Алгазин Фока Иванович

Мать: Алгазина Аксинья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Евграф Афанасьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Моисеев Нинаторий Евграфович

Отец ребёнка: Моисеев Евграф Афанасьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Моисеев Ефим Евграфович

Отец ребёнка: Моисеев Евграф Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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