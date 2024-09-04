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Моисеев Евграф Афанасьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Моисеев Афанасий Андреевич

Мать: Моисеева Ульяна Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1894

Сын: Моисеев Нинаторий Евграфович

Мать ребёнка: Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Моисеев Ефим Евграфович

Мать ребёнка: Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна

Смерть
Неизвестно

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