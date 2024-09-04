Моисеев Евграф Афанасьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1894
Сын: Моисеев Нинаторий Евграфович
Мать ребёнка: Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Моисеева (Алгазина) Ненила Фокеевна
Смерть
Неизвестно