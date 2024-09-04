Дорхин Корнилий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Дорхин Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дорхин Клементий Корнилович
Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Дорохина) Федосья Корниловна
Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Дорохина) Палагея Корниловна
Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Дорохина) Оксинья Корниловна
Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно