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Дорхин Корнилий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Дорхин Иван

Мать: Дорохина Василиса Евсеева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорхин Клементий Корнилович

Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Дорохина) Федосья Корниловна

Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Дорохина) Палагея Корниловна

Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дорхин Андрей Корнилович

Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Дорохина) Оксинья Корниловна

Мать ребёнка: Дорохина Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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