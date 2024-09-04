Дорохина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дорхин Клементий Корнилович
Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Дорохина) Федосья Корниловна
Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Дорохина) Палагея Корниловна
Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Дорохина) Оксинья Корниловна
Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович
Смерть
Неизвестно