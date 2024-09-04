Дорохина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорхин Клементий Корнилович

Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Дорохина) Федосья Корниловна

Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Дорохина) Палагея Корниловна

Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дорхин Андрей Корнилович

Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Дорохина) Оксинья Корниловна

Отец ребёнка: Дорхин Корнилий Иванович

Смерть
Неизвестно

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