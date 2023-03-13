Ленкова,Аршинова Татьяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенкова,Аршинова Татьяна Степанова

Ленкова,Аршинова Татьяна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Степанъ

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ленковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Аршиновъ Егоръ

Отец ребёнка: Аршиновъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1794

Дочь: Аршинова Дарья

Отец ребёнка: Аршиновъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленковъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршиновъ Тимофей

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