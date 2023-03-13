Ленкова,Аршинова Татьяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ленковъ Никита
Рождение ребёнка
1792
Сын: Аршиновъ Егоръ
Отец ребёнка: Аршиновъ Тимофей
Рождение ребёнка
04.03.1794
Дочь: Аршинова Дарья
Отец ребёнка: Аршиновъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ленковъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аршиновъ Тимофей