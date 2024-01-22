Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Ларион Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1673
Сын: Осип Максимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно