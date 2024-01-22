Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Ларион Максимов

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Осип Максимов

Мать ребёнка: не указана

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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