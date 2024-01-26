Гурьянов Роман Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гурьянов Филипп Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1905 ст.
Свидетели со стороны невесты Шашков и Докторов
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.
Дочь: Гурьянова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Гурьянова Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно