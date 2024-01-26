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Гурьянов Роман Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гурьянов Филипп Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1905 ст.

Жена: Гурьянова Ксения Ильинична

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Свидетели со стороны невесты Шашков и Докторов
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.

Дочь: Гурьянова Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Гурьянова Ксения Ильинична

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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