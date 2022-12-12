Щенков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1910
Дата смерти30.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1933
Дочь: Захарченко Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Щенкова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1934
Мать ребёнка: Щенкова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1984
Москва, город федерального значения Москва