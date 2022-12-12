Щенков Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенков Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1910

Дата смерти

30.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1933

Дочь: Захарченко Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Щенкова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
24.07.1934

Сын: Щенков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Щенкова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенкова Татьяна Васильевна

Смерть
30.04.1984
Москва, город федерального значения Москва
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