Макунин Георгий Иванович
Место рожденияг. Минусинске, Красноярского края
Дата рождения1922
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Макунин Иван Никифорович
Мать: не указана
г. Минусинске, Красноярского края
Военная служба
1940
Гвардии старший лейтенант, командир роты ПТР 81 ГВ СД 238 СП. Погиб 31.08.1944. Захоронен: Северная высота 1177 в долине реки Узу, Тансильвания, Венгрия.
Военная награда
Неизвестно
Смерть
1944
Венгрия, Северная высота 1177, около реки Узу