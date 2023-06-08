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Макунин Георгий Иванович

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Место рождения

г. Минусинске, Красноярского края

Дата рождения

1922

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Макунин Иван Никифорович

Мать: не указана

г. Минусинске, Красноярского края
Военная служба
1940
Гвардии старший лейтенант, командир роты ПТР 81 ГВ СД 238 СП. Погиб 31.08.1944. Захоронен: Северная высота 1177 в долине реки Узу, Тансильвания, Венгрия.
Военная награда
Неизвестно
Смерть
1944
Венгрия, Северная высота 1177, около реки Узу