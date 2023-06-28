Макунин Иван Никифорович
Место рожденияКрасноярский край, Минусинский район
Дата рождения1897
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
08.06.1945
Награждение орденом Красной Звезды Дважды ранен в боях с немецко фашистскими захватчиками. Работая на разминировании рубежа Пилькаллен - Шталлупенен обнаружил и обезвредил 1570 боевых мин, сделал 306 ... Показать все
Смерть
1961