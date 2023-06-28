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Макунин Иван Никифорович

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Место рождения

Красноярский край, Минусинский район

Дата рождения

1897

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Макунин Никифор Захарович

Мать: Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Макунин Федор Иванович

Мать ребёнка: Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Макунин Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
08.06.1945
Награждение орденом Красной Звезды Дважды ранен в боях с немецко фашистскими захватчиками. Работая на разминировании рубежа Пилькаллен - Шталлупенен обнаружил и обезвредил 1570 боевых мин, сделал 306 ... Показать все
Смерть
1961

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