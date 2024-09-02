Носова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Андриан Евсеевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Носов Прокофий Андрианович

Отец ребёнка: Носов Андриан Евсеевич

Смерть
Неизвестно
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Умерла раньше мужа, похоронена с. Баланда, ныне город Калининск, Саратовская область

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