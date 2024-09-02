Носова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Носов Прокофий Андрианович
Отец ребёнка: Носов Андриан Евсеевич
Смерть
Неизвестно
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Умерла раньше мужа, похоронена с. Баланда, ныне город Калининск, Саратовская область