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Дарья
Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василей
1760 г.р.
Мать
Прасковья Иванова
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Василей
Мать:
Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно
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