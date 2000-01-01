Василей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Тимофей Петров
Мать: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семен
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Степан
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Смерть
1789