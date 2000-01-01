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Василей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1737 г.р.

Жена

1757 г.р.

Дети

1779 г.р.
1782 г.р.
1784 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Тимофей Петров

Мать: Анна Матвеева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семен

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Степан

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Смерть
1789
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