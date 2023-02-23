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Блинков Тимофей Тарасович

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Место рождения

Деревня Рязановка

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Рязановка
Бракосочетание
12.10.1881

Жена: Блинкова Васса Романова

Село Дворянская Терешка ( Михаило-Архангельская церковь ) , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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