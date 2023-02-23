Блинков Тимофей Тарасович
Место рожденияДеревня Рязановка
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Рязановка
Бракосочетание
12.10.1881
Жена: Блинкова Васса Романова
Село Дворянская Терешка ( Михаило-Архангельская церковь ) , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно