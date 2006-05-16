Гареев Роман Радикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареев Роман Радикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1979

Дата смерти

16.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.06.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
07.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Смерть
16.05.2006
Уфа, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
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