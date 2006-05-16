Гареев Роман Радикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1979
Дата смерти16.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
07.09.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Смерть
16.05.2006
Уфа, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ