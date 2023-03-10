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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1848

Сын: Морозов Тихон Наумов

Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Наумова

Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Наумова

Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Афанасий Наумов

Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Наум Андреев

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