Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1848
Сын: Морозов Тихон Наумов
Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Наумова
Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Наумова
Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Наум Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Наум Андреев