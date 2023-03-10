Морозов Наум Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Наум Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Андрей Иванов

Мать: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
12.06.1848

Сын: Морозов Тихон Наумов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Наумова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Наумова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Афанасий Наумов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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