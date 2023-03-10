Морозов Наум Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Андрей Иванов
Мать: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
12.06.1848
Сын: Морозов Тихон Наумов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Наумова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Наумова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно