Соболев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Соболева Александра Дмитриевна
Восприемники: крестьянин д.Захарьино Анисифор Федоров Никульчиков и кр. девица д.Попадьино Афанасия Парменова Соболева.
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Соболева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.07.1914 ст.
Дочь: Соболева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соболева Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно