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Соболев Иван Васильевич

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Соболев Василий Николаевич

Мать: Соболева Феона Александровна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.

Сын: Соболев Василий Иванович

Мать ребёнка: Соболева Александра Дмитриевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: крестьянин д.Захарьино Анисифор Федоров Никульчиков и кр. девица д.Попадьино Афанасия Парменова Соболева.
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.

Сын: Соболев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соболева Александра Дмитриевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1914 ст.

Дочь: Соболева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соболева Александра Дмитриевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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