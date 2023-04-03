(Никитина) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никитин Иван
Отец ребёнка: Никитин Георгий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Никитин Георгий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Никитин Пётр
Отец ребёнка: Никитин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Георгий
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно