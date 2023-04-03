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(Никитина) Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Никитин Иван

Отец ребёнка: Никитин Георгий

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Никитин Георгий

Рождение ребёнка
1860

Сын: Никитин Пётр

Отец ребёнка: Никитин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Георгий

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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