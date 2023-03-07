Вилкова Мавра Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Федор Ефимович
Мать: не указана
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Сын: Вилков Прокофий Григорьевич
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Дочь: Вилкова Пелагея Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Дочь: Романова Агафья Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Дочь: Зиновия Григорьевна
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Сын: Вилков Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич
Сын: Вилков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич