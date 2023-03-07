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Вилкова Мавра Федоровна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Федор Ефимович

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.10.1876

Муж: Вилков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1877

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1881

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1884

Сын: Вилков Прокофий Григорьевич

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1886

Дочь: Вилкова Пелагея Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: Романова Агафья Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1890

Дочь: Зиновия Григорьевна

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1891

Сын: Вилков Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Вилков Самсон Григорьевич

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Вилков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Вилков Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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