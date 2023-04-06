Вилкова Пелагея Вилкова
Место рождения
Дата рождения07.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1886
Бракосочетание
29.?.1906
Муж: Вилков Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1907
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Вилков Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Вилков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Вилков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно