Вилкова Пелагея Вилкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилкова Пелагея Вилкова

Вилкова Пелагея Вилкова

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1886

Отец: Вилков Григорий Васильевич

Мать: Вилкова Мавра Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1906

Муж: Вилков Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1907

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Вилков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Вилков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Вилков Иван Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close