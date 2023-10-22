Торопова Аграфена Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Торопов Устин Афонасьевич
ГАСО, 24-25-330, 7об
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Торопова Пелагия Устиновна
Отец ребёнка: Торопов Устин Афонасьевич
ГАСО, 24-25-330, 8л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 8л
Смерть
Неизвестно