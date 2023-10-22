Торопова Аграфена Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Аграфена Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Торопов Егор Устинович

Отец ребёнка: Торопов Устин Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 7об
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Торопова Пелагия Устиновна

Отец ребёнка: Торопов Устин Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Устин Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8л
Смерть
Неизвестно
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