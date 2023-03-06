Морозов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Морозова ?

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Березовская Мария Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Павелъ Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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