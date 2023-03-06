Морозов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Морозова ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Березовская Мария Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Павелъ Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно