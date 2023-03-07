Березовская (Морозова) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская (Морозова) Мария Стефановна

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Морозов Стефан

Мать: не указана

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Березовский Феодор Николаевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Березовский Сергей Феодорович

Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Березовский Василий Феодорович

Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Анастасия Феодоровна

Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.06.1900

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: Олейник Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Березовский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиненко Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1930
Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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