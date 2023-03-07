Березовская (Морозова) Мария Стефановна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Морозов Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
17.11.1891
Сын: Березовский Сергей Феодорович
Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич
Рождение ребёнка
19.02.1896
Сын: Березовский Василий Феодорович
Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Анастасия Феодоровна
Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1901
Дочь: Олейник Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Березовский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиненко Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Березовский Феодор Николаевич
Смерть
1930