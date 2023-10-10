Безгодов Дмитрий Антонов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Безгодов Антон Михайлов
Мать: не указана
30 лет на момент переписи населения 1897 года в деревне Ожогина Шатровской волости Ялуторовского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1905
Мать ребёнка: Безгодова Марфа Иродионова
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 40 об. (восприемники не указаны) Р80. 25 (25) октября. Косма Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Дмитрий Антониев Безгодов и законная жена ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1906
Дочь: Безгодова Миропия Дмитриева
Мать ребёнка: Безгодова Марфа Иродионова
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 62 об. – 63 Р119. 02 (05) декабря. Миропия (жен.) Д.Ожогиной кр. Дмитрий Антонов Безгодов и зже Марфа Иродионова, оба правосл. В: д.Ожогиной кр. Георг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно