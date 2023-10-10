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Безгодов Дмитрий Антонов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Безгодов Антон Михайлов

Мать: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
30 лет на момент переписи населения 1897 года в деревне Ожогина Шатровской волости Ялуторовского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Безгодов Косма Дмитриев

Мать ребёнка: Безгодова Марфа Иродионова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 40 об. (восприемники не указаны) Р80. 25 (25) октября. Косма Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Дмитрий Антониев Безгодов и законная жена ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1906

Дочь: Безгодова Миропия Дмитриева

Мать ребёнка: Безгодова Марфа Иродионова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 62 об. – 63 Р119. 02 (05) декабря. Миропия (жен.) Д.Ожогиной кр. Дмитрий Антонов Безгодов и зже Марфа Иродионова, оба правосл. В: д.Ожогиной кр. Георг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодова Марфа Иродионова

Смерть
Неизвестно
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