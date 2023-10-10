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Соколов Мирон Яковлевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

16.08.1870 ст.

Дата смерти

После 1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1870 ст.

Отец: Соколов Яков Тимофеевич

Мать: Соколова Анисия Фаддеевна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1898 ст.

Дочь: Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Соколова Анна Назаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.134-134 (Рождение №-74ж)
Бракосочетание
До 1898 ст.

Жена: Соколова Анна Назаровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.03.1901 ст.

Дочь: Соколова Мария Мироновна

Мать ребёнка: Соколова Анна Назаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.53-54 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
05.11.1911 ст.

Сын: Соколов Михаил Миронович

Мать ребёнка: Соколова Анна Назаровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.164-165 (Рождение - №-75м)
Смерть
После 1911 ст.
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