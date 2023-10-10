Соколов Мирон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1870 ст.
Дата смертиПосле 1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1870 ст.
Отец: Соколов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.12.1898 ст.
Дочь: Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Соколова Анна Назаровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.134-134 (Рождение №-74ж)
Бракосочетание
До 1898 ст.
Жена: Соколова Анна Назаровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.03.1901 ст.
Дочь: Соколова Мария Мироновна
Мать ребёнка: Соколова Анна Назаровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.53-54 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
05.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Соколова Анна Назаровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.164-165 (Рождение - №-75м)
Смерть
После 1911 ст.