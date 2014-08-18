Коноплёва Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1932
Дата смерти18.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932
Отец: Байков Василий
Мать: Байкова Ефимия
Рождение ребёнка
27.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коноплёв Аркадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коноплёв Аркадий Николаевич
Смерть
18.08.2014