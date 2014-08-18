Коноплёва Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва Евгения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1932

Дата смерти

18.08.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932

Отец: Байков Василий

Мать: Байкова Ефимия

Рождение ребёнка
27.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коноплёв Аркадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коноплёв Аркадий Николаевич

Смерть
18.08.2014
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